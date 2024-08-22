تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع عريس سوداني يحتفل بزواجه مع عروسته وهما يتبادلان الرقص. ورقص العروسين على أنغام فنان الحفل الشاب عثمان بشة, الذي أطرب المعازيم الحاضرين الحفل من داخل قاعة الفرح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عريس سوداني وعروسته يتبادلان الرقص في ليلة زفافهما على أنغام الفنان “بشة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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