البحر الأحمر: سنكون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن

توعد والي البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور، كل من يحاول المساس والعبث بأمن الوطن والمواطن وقال ” سنكون بالمرصاد لأي شخص يحاول أن يدنس هذه الأرض سواء كان اجنبيا أو وطنيا. وقطع الوالي خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأول بعنوان ” ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية ” الذي اقامته وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة البحر الأحمر اليوم الأربعاء ” نطمئن اللجنة العليا لضبط الوجود الأجنبي.. عيوننا مفتوحة ونرصد كل من تسول له نفسه أن يمس هذا البلد ” . في ذات المنحى أعلن الوالى ترحيبهم بالوجود الأجنبي المقنن، لافتا إلى أن عدد كبير من منسوبي بعض دول الجوار شاركوا في حرب المليشيا المتمردة ضد السودان والشعب السوداني، وقال ” لذلك لابد أن نعرف الصليح من العدو “. ونوه الوالي بأن اللجنة الفرعية بولايته بشأن مراقبة ومتابعة الوجود الأجنبي لديها اختصاصات ومهام ، وتعمل الآن بصورة جيدة ومتابعة كل الوجود الأجنبي داخل الولاية. سونا

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