شاهد بالفيديو.. سوداني يثير ضحكات جمهور مواقع التواصل بمقطع من المصيف بالاسكندرية (هنا المصريين أكتر مننا)

أثار رجل سوداني ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو واسع الانتشار. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر السوداني, من مصيف على البحر بمدينة الإسكندرية بمصر. واستغرب الرجل من عدم تواجد السودانيين في المصيف على الرغم من تواجدهم بكميات كبيرة في مصر, وقال الرجل مازحاً: (هنا المصريين أكتر مننا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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