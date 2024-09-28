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مناوي: المدير القُطري للمجلس النرويجي للاجئين أكد استعداده لدعم الأوضاع الإنسانية والعمل معاً لإعادة التنمية بعد وقف الحرب

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اسماء عثمان 0 تبليغ

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بأن المدير القُطري للمجلس النرويجي للاجئين أكد استعداده لدعم الأوضاع الإنسانية والعمل معاً لإعادة التنمية بعد وقف الحرب.

الجزيرة – السودان

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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