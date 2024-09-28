قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بأن المدير القُطري للمجلس النرويجي للاجئين أكد استعداده لدعم الأوضاع الإنسانية والعمل معاً لإعادة التنمية بعد وقف الحرب. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مناوي: المدير القُطري للمجلس النرويجي للاجئين أكد استعداده لدعم الأوضاع الإنسانية والعمل معاً لإعادة التنمية بعد وقف الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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