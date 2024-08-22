أثار مطرب سوداني مغمور غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر المطرب المغمور وهو يغني بإحدى أغنيات الفنانة عشة الجبل الأخيرة. وتغنى الفنان بطريقة أثارت غضب الجمهور الذي تسابق على نشر التعليقات الساخرة والمنتقدة والتي جاء أبرزها (منافس جديدة للجبلية) وتعليق آخؤ قال فيه صاحبه: (دي النوعية الغطست حجر البلد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يغني بإحدى أغنيات الفنانة الضجة عشة الجبل ويثر غضب الأسافير ومتابعون: (منافس جديدة للجبلية ودي النوعية الغطست حجر البلد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.