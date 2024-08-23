عقار يطلع على أداء الجهاز التنفيذي

إطلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد *مالك عقار اير* ، على أداء الجهاز التنفيذي خلال المرحلة الماضية والملامح العامة لخطط وبرامج الحكومة المستقبلية والأنشطة والبرامج التي نفذها في العديد من المجالات.
وأمن سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان الخميس وزير شؤون مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس الوزراء المكلف السيد عثمان حسين على ضرورة تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والنظامية من أجل تسيير دولاب العمل.
من جانبه أوضح وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن اللقاء ناقش أداء المجلس وسير العمل بالقطاعات الفنية والمتخصصة، بحانب التحديات التي تواجه المجلس للإضطلاع بدوره في تقديم الخدمات عبر كافة الوزارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سيادته أن نائب رئيس مجلس السيادة وجه بتفعيل العمل وتنشيط الأداء والمهام التي تعزز من مسيرة الاستقرار والتنمية بالبلاد.
سونا
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