اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لا يزال الوصول إلي طرق الإمداد الرئيسية المحيطة بالفاشر غير ممكنٍ

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه لا يزال الوصول إلي طرق الإمداد الرئيسية المحيطة بالفاشر غير ممكنٍ ويتعذر على شاحنات المساعدات الإنسانية والشاحنات التجارية إيصال الاحتياجات الأساسية – المستشفى السعودي في الفاشر شمال دارفور -المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل- تعرّض إلى هجمات متكررة وبدأت الإمدادات الطبية في المنشأة الطبية بالنفاد – يجب أن تكون المنظمات الإنسانية قادرة على الوصول إلى المجتمعات المستضعفة في مخيم زمزم وغيره من الأماكن وتقديم إمدادات الإغاثة قبل فوات الأوان – نحث أطراف النزاع على فتح المزيد من طرق الإمدادات لضمان وصول المساعدات الإنسانية وحركة السلع التجارية الأساسية إلى الفاشر والأبيض، وسنار، والجزيرة، وغيرها من المناطق المتضررة من القتال بشكل آمن ودون أي عوائق – نرحب بقرار السلطات السودانية بإعادة فتح معبر “أدري” لمدة ثلاثة أشهر لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى منطقة دارفور، ونحث الأطراف على إبقاء المعبر مفتوحاً لضمان تدفق المساعدات. الشرق للأخبار

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