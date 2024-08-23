النيابة العامة: حيازة النقود المزيفة أو المقلدة عقوبتها السجن لـ 5 سنوات والغرامة 50 ألف ريال

أكدت النيابة العامة السعودية على حظر حيازة النقود المزيفة أو المقلدة مع العلم بتزييفها دون مبرر نظامي وذلك حسبما ذكرت النيابة عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي.

حيث قالت النيابة العامة في منشور عبر حسابها على منصة “X” على أن النظام الجزائي الخاص بتزييف النقود قرر عقوبات مشددة حال ارتكاب أي من ذلك، إذ يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات، وتصل الغرامة المالية إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز نقودا مزيفة، أو مقلدة للنقود المتداولة نظاما داخل المملكة أو خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول.

جريدة الرياض