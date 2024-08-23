اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

النيابة العامة: حيازة النقود المزيفة أو المقلدة عقوبتها السجن لـ 5 سنوات والغرامة 50 ألف ريال

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

أكدت النيابة العامة   على حظر حيازة النقود المزيفة أو المقلدة مع العلم بتزييفها دون مبرر نظامي وذلك حسبما ذكرت النيابة عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي.

حيث قالت النيابة العامة في منشور عبر حسابها على منصة “X” على أن النظام الجزائي الخاص بتزييف النقود قرر عقوبات مشددة حال ارتكاب أي من ذلك، إذ يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات، وتصل الغرامة المالية إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز نقودا مزيفة، أو مقلدة للنقود المتداولة نظاما داخل المملكة أو خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول.

1000_ba683913f6.jpg

جريدة الرياض

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: حيازة النقود المزيفة أو المقلدة عقوبتها السجن لـ 5 سنوات والغرامة 50 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا