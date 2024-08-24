بابكر فيصل: السبب الرئيسي للفشل في التوصل لوقف إطلاق النار هو مقاطعة الجيش لمنبر جنيف

قال بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بأن السبب الرئيسي للفشل في التوصل لوقف إطلاق النار هو مقاطعة الجيش لمنبر جنيف بسبب إصراره على تنفيذ بنود إعلان جدة. الجزيرة – السودان

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