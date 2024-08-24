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بابكر فيصل: السبب الرئيسي للفشل في التوصل لوقف إطلاق النار هو مقاطعة الجيش لمنبر جنيف

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اسماء عثمان 0 تبليغ

قال بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بأن السبب الرئيسي للفشل في التوصل لوقف إطلاق النار هو مقاطعة الجيش لمنبر جنيف بسبب إصراره على تنفيذ بنود إعلان جدة.

الجزيرة – السودان

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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