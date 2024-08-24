إزالة حساب حميدتي من قائمة حكومة السودان في منصة X

قامت منصة x “تويتر سابقاً” التابعة لي الملياردير ايلون ماسك بحذف التوثيق الرمادي الخاص بالحكومات من حساب حميدتي.

حيث تحول التوثيق من مسؤول حكومي الي حساب عادي، وقد كان حميدتي قد حصل على التوثيق نتيجة منصبه السابق كنائب لرئيس مجلس السيادة، ولكن تم نزع المنصب منه وبالتالي أزلت منصة تويتر اسمه من الشخصيات المهمة.

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