«هنزل الأغاني على البوتاجاز».. لماذا ترفض شيرين عبدالوهاب التصالح مع روتانا؟

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب إنها لم تتصالح مع شركة روتانا، حيث أعربت عن استيائها الشديد من التعامل مع الشركة، وما حدث لها خلال الفترة الماضية، وحذفت أغانيها من المنصات بشكل متعمد.

وقالت شيرين عبدالوهاب خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»: «أنها تواصلت مع توني سمعان موزع روتانا، وطلبت منه أن يأخذ منها الأغاني، ولكن رفضوا استلام الأغاني».

وأضافت: «مش عايزين يستلمو الأغاني، عايزين شيرين عبدالوهاب حصري، مهما روتانا عملت هنزل الأغاني على البوتاجاز، والنجاح اللى أنا فيه دلوقتى الفضل فيه يعود للناس».

المصري اليوم