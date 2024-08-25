أثارت المطربة السودانية مودة الحنينة, غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر الفيديو المتداول المطربة مودة, وهي تغني في حفل بالعاصمة المصرية القاهرة وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع. وقدمت المطربة وصلة رقص مثيرة مع عازف “الطار” المصاحب لفرقتها الموسيقية, حيث تمايلت ووضعت رأسها بالقرب وسط تجاوب الأخير الذي أشعل حماس الفنانة بالضرب على “الطار”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية مودة الحنينة تثير غضب الأسافير بوصلة رقص فاضحة مع عازفها خلال حفل بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.