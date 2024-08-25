صاحب فندق يتهم خادمة بسرقة مشغولات ذهبية من منزله بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية غموض واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومصوغات من خزينة منزل رجل أعمال، صاحب فندق بالإسكندرية.تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من صاحب فندق، يتهم خلاله خادمة سرقت مشغولات ذهبية ومصوغات من خزينة منزله.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة تمكن رجال الأمن من ضبط الخادمة، ثم تنازل لها صاحب الفندق عن البلاغ واتهامه لها بالسرقة.

كان حرر صاحب فندق محضرًا في قسم شرطة الرمل، وأجرى رجال المباحث تحريات مكثفة للقبض على المتهم في واقعة السرقة.واستمع فريق البحث إلى أقوال صاحب الفندق، وإحدى زيجاته، وأجرى تحريات مكثفة حول الواقعة، وبالفحص تبين سرقة مصوغات وكمية من المشغولات الذهبية.جرى تحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

جريدة الدستور