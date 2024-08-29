عضو السيادي إبراهيم جابر يؤكد حرص السودان علي بناء شراكة متميزة مع الأمم المتحدة

أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالى مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس بحرى مستشار إبراهيم جابر حرص السودان على بناء علاقات وخلق شراكة متميزة مع الأمم المتحدة.

و عبر سيادته لدى لقائه اليوم بمكتبه نائب الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد ، و ذلك بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان رمطان لعمامرة، عبر عن شكر وتقدير السودان حكوماً وشعباً للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من أنشطة وبرامج ومشروعات فى البلاد.

وشدد عضو السيادي على أهمية أن تلعب الأمم المتحدة دوراً فعالاً من أجل تجاوز الأزمة فى السودان ، موكداً إستعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات لوكالات الأمم المتحدة والعاملين فى الشأن الإنساني من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب في الداخل والخارج.

وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع التي تشهدها البلاد بالتركيز على الأوضاع الإنسانية والإنتهاكات التى يتعرض لها الشعب السوداني.

إعلام مجلس السيادة الإنتقالى