أوركسترا تنمية المواهب يُقدم المؤلفات الدرامية الشهيرة بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

قدمت أوركسترا مركز تنمية المواهب فقرته بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ٣٢.
أوركسترا تنمية المواهب من تدريب وقيادة المايسترو راجى المقدم وإشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر وقدموا مختارات موسيقية من المؤلفات الدرامية الشهيرة، وأعمال الزمن الجميل منها رأفت الهجان، البنات، المال والبنون، دموع في عيون وقحة، قلبي ومفتاحه، سهر الليالي، الضوء الشارد، الأقصر بلدنا، ميدلي (كلثوميات) إلى جانب مجموعة من المؤلفات العالمية منها bella ciao، Carnaval De Paris، تتر العالم يغني ( Popcorn ).
في العاشرة مساء، يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلاً بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجى، ويعزف نخبة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي ينتظرها عشاقه من جمهور المهرجان منها ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا، خللى بالك من عقلك، مسألة مبدأ، ليلة القبض على فاطمة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، إعدام ميت، عارفة، غوايش، اللقاء الثاني وغيرها.
بوابة الأهرام
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