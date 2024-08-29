الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل: نوجه نداءً عاجلاً للمجتمع الإقليمي والدولي بضرورة التدخل

علم السودان قال الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل – القطاع السياسي بأننا نوجه نداءً عاجلاً للمجتمع الإقليمي والدولي بضرورة التدخل الإنساني العاجل لإغاثة المنكوبين جراء السيول والعمل على الإسراع في فتح المعابر والمطارات والموانئ لتدفق الإغاثة دون أي عوائق. الجزيرة – السودان

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