بايدن ومحمد بن زايد يؤكدان على أنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان

في بيان مشترك.. أكد الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الإماراتي محمد بن زايد على أنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان التي تسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم وعلى كل أطراف النزاع الالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي. الجزيرة – السودان

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