والي الشمالية يطلع على أداء وخطط المجلس الاعلى للثروة الحيوانية بالولاية

إطلع والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله على سير الاداء بالمجلس الاعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية الشمالية وخططه وبرامجه ومشاريعه للفترة القادمة.

وأكد الوالي لدى لقائه بمكتبه الامين العام للمجلس الاعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالشمالية الدكتور الطيب حبيب الله الطيب دعم حكومته ووقوفها مع برامج ومشروعات المجلس من أجل النهوض بقطاع الثروة الحيوانية ومساهمته في تحسين الوضع المعيشي لمواطن الولاية ودعم عجلة التنمية والاقتصاد.

وأكد الامين العام للمجلس الاعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي في تصريح(لسونا) أن المجلس ومن خلال الادارات العامة والمتخصصة والفنية عقد العزم للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والمهم وأشار إلى أن المجلس يضم في هيكله التنظيمي الادارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الاوبئة والادارة العامة لتنمية الانتاج الحيواني والادارة العامة للأسماك والاحياء المالية وإدارات التخطيط والمشروعات و الإرشاد البيطري و شؤون المحليات والمراعي وشؤون الخدمة والادارة المالية والتطوير الاداري والجودة ونظم المعلومات.

واضاف أن الولاية الشمالية وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد أصبحت من الولايات التي يعتمد عليها في صادر الثروة الحيوانية خاصة صادر الإبل والابقار من دنقلا والضأن من الدبة الى محجر بورتسودان وقال إن المجلس أعد جملة من الخطط والبرامج والمشروعات يعكف على تنفيذها.

من بينها الاستمرار في حملات التطعيم المجانية للثروة الحيوانية من خلال الشراكة القائمة مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو وجمعية الهلال الاحمر السوداني وتوزيع ثلاثة آلاف رأس من الماعز المنتج للاسرة الفقيرة لعدد 1000 أسرة بمحليات دنقلا ومروي والقولد كمرحلة أولي.

وذلك بتمويل من منظمة الفاو وتنفيذ جمعية الهلال الاحمر السوداني فرع الولاية وذلك حسب المسح الاجتماعي الذي تم مؤخرا وتطوير الخدمات البيطرية وتنفيذ حملة المكافحة الحشرية لنواقل الأمراض تحسبا لظهور أمراض الحيوان في ظل تداعيات فصل الخريف.

وأكد أن الولاية الشمالية ستستضيف خلال الفترة القادمة برنامج المسح القومي المجاني للثروة الحيوانية والممول من منظمة الايقاد في محاور تطوير المحاجر والمعامل البيطرية والبنيات التحتية للثروة الحيوانية وإنشاء نقاط رقابة بيطرية بكل من الدبة والملتقى لاحكام الرقابة البيطرية وتطبيق إجراءات الشهادة الصحية والحجر البيطري ضمانا لصحة وسلامة الحيوانات الداخلة للولاية.

وأعلن الدكتور الطيب في تصريحه عن الشروع في تكملة إجراءات إقامة المحجر البيطري للضأن في مساحة 100فدانا وسوق المواشي النموذجي بمساحة 100 فدانا وموقف للشاحنات بمحلية الدبة.

فضلا عن إقامة مخططات إستثمارية لقطاع الثروة الحيوانية والاهتمام بالصناعات التحويلية وإنشاء مسالخ حديثة وتنفيذ عدد من الانشطة المتعلقة بنقل التقانة والارشاد للانتاج الحيواني وتشغيل مزرعة الانتاج الحيواني بدنقلا في مساحة 40 فدانا بخطوط إنتاج اللاحم وتسمين العجول والضأن .

وتوفير لحوم بأسعار أقل من السوق واحداث توازن في أسعار اللحوم وتشغيل وحدة الاعلاف بمزرعة الانتاج الحيواني بهدف توفير الاعلاف المركزة بعد توقف مصانع الاعلاف وخروجها من دائرة الانتاج بسبب ظروف الحرب وتحسين نسل الابقار والماعز وزيادة إنتاج الالبان والانفتاح على المستثمرين في مجال الاسماك والاستزراع السمكي بأنواعه المختلفة.