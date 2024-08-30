إثيوبيا تعلن موعد اكتمال بناء سد النهضة والقاهرة والخرطوم تتخوفان

أعلنت إثيوبيا موعد اكتمال بناء سد النهضة والقاهرة والخرطوم تتخوفان من تأثيراته على حصتهما التاريخية من مياه نهر النيل. شاهد الفيديو: الشرق للأخبار – السودان

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