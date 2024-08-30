مهرجان فينيسيا، أنجلينا جولي تحبس الأنفاس في العرض العالمي لفيلم Maria

تألقت الممثلة الأمريكية الشهيرة، إنجلينا جولي، على السجادة الحمراء، للعرض العالمي الأول لفيلم Maria، والذي اقيم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

واختارتإنجلينا جولي، فستانا بسيطا، وأنيقا من اللون البيج، وارتدت فوقه جاكت من الفرو، لتظهر في غاية الأناقة والرقي.

كما حضر العرض العالمي، بصحبة إنجلينا جولي، طاقم عمل الفيلم.

فيلم Maria، من إخراج المخرج الشهير بابلو لارين ماريا، ويحكي الفيلم، السيرة الذاتية، والمأساوية لحياة أعظم مغنيات الأوبرا في العالم ماريا كالاس.

بوابة فيتو