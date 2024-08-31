قطر والإمارات.. تشاور وتنسيق مستمر

في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، تحرص قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على التنسيق والتشاور المستمر على أعلى المستويات حول أفضل السبل للتعامل مع هذه التحديات بما يضمن الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي الوقت نفسه العمل على تعزيز العلاقات الأخوية ودفع مسارات التعاون الثنائي والخليجي في جميع المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين.

استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، امس، لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث جرى، خلال المقابلة، استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بجانب المحادثات التي جرت بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان والتي شملت علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، فضلا عن تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان للدوحة أمس، امتدادا لزيارات واتصالات مكثفة بين البلدين، انطلاقا من اهتمام قيادتي البلدين بالأمن والاستقرار والتشاور والعمل المشترك من أجل دفع الجهود المبذولة لخفض كافة أشكال التصعيد وتجنب توسعة رقعة الصراع في المنطقة وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية للضغط المتواصل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، حيث ظلت التطورات الإقليمية والدولية تشكل بندا مهما في اللقاءات الأخوية التي تجمع المسؤولين في البلدين، إلى جانب الأجندة المتعلقة بدعم وتوطيد العلاقات الأخوية في مختلف المجالات وتعزيز العمل الخليجي المشترك.

رأي الشرق – الشرق القطرية