اليوم.. محاكمة 4 متهمين بقضية خلية العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم الإصلاح والتاهيل بدر، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية والمعروفة بـ"خلية العمرانية".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في تحقيقاتها بالقضية التى حملت رقم 10 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أنه في غضون الفترة من يناير عام 2023، بدائرة قسم العمرانية، محافظة الجيزة انضم المتهمون لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.