صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها ووسط إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

دوت صفارات الإنذار، قبل قليل، في تل أبيب ومحيطها ووسط إسرائيل، وفقا لسكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأربعاء، استهداف موقع في شمال إسرائيل.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، إنها استهدفت موقعا حيويا في شمال إسرائيل بصاروخ الأرقب وهو عبارة عن "كروز مطور".

كما أعلنت الجماعة أيضا "إطلاق مسيّرة على هدف إسرائيلي بالقرب من غور الأردن".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلية، أن طائرة مسيرة سقطت في بلدة سابير بوادي عربة.

كانت الفصائل العراقية، أعلنت الأحد، أنها استهدفت هدفا حيويا في إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر.

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى اعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما من العراق دون وقوع إصابات، مؤكدا أنهما لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية.

يأتي ذلك وسط تفاقم للتوترات الإقليمية على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المتواصلة منذ أكثر من 11 شهرا في قطاع غزة، ودخول "حزب الله" اللبناني على خط المواجهة إلى جانب فصائل موالية لطهران.

وأعلن حزب الله اللبناني في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء، قصف قاعدة "إيلانيا" الإسرائيلية.

وقال حزب الله في بيان، إنه استهدف القاعدة الإسرائيلية بصلية من صواريخ فادي 1.