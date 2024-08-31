الشمالية تنظم برنامج الدعاء والتضرع إلى الله نصرة للقوات المسلحة

في إطار البرامج التعبوية لنصرة القوات المسلحة تحت شعار جيش واحد شعب واحد نظمت المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية بالتعاون مع رابطة التصوف وقوات الاحتياط نظمت برنامجا تعبويا شارك فيه ممثلون للخلاوي وائمة المساجد والدعاة وعدد من أعضاء اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية وقادة الاحتياط بدنقلا. واشتملت البرامج على ختمة القرآن الكريم وادعية بجانب المدائح الدينية من بعض الطرق الصوفية. وخاطب الحضور اللواء ركن م عبدالرحمن فقيري نائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية مبينا أهمية الدعاء والتضرع في نصرة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهي تخوض معركة الكرامة لتطهير البلاد من المرتزقة المليشيات. وابان أن بشائر النصر تلوح في الأفق مشددا على أهمية التضرع والدعاء حتى تكتمل بشارات النصر. واشاد د.فقيري في حديثه للدور التاريخي الذي ظلت تضطلع به الطرق الصوفية في توحيد أهل القبلة ودعم مسيرة المقاومة الشعبية بالنفس والمال كما تحدث في البرنامج السيد هارون محمد سعيد الأمين العام لرابطة التصوف بالولاية الشمالية موضحا أن هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج التي تنظمها الرابطة من وقت لآخر لدعم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى مؤكدا أن الجماعات والطرق الصوفية تقف في خندق واحد مع المقاومة الشعبية لنصرة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري وقال إن الحضور يمثلون عددا من الخلاوي بالمنطقة بجانب العديد من الطرق الصوفية بالمنطقة. سونا

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