تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي باهتمام كبير من قبل المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول تم تصويره من حفل زفاف بالعاصمة المصرية القاهرة. وأكد ناشرو الفيديو أن الحفل الذي أحياه بالغناء الفنان السوداني الشاب محمد الريان, كان من زفاف شاب مصري على فتاة سودانية. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر العريس المصري سعيداً للغاية, حيث تفاعل في الرقص بشكل هستيري على أنغام أغنية (أزيكم كيفنكم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في حفل بهيج أحياه الفنان الريان.. زواج شاب مصري من فتاة سودانية بالقاهرة والعريس يرقص على أنغام الأغنيات السودانية بشكل هستيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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