صورة جواز سفرك “الجميلة” قد تضعك في مشكلة بالمطار

أكد خبراء سفر ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأشخاص، لاسيما النساء، الذين يضعون صورا أنيقة بشكل مبالغ فيه على جوازات سفرهم، قد يتعرضون للعديد من المشاكل في المطارات، وفقا لما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

يأتي هذا التحذير، في الوقت الذي ينتشر فيه “تريند” على سائل التواصل الاجتماعي، حيث يقارن المستخدمون، خاصة في تيك توك، بين صورهم على جوازات السفر، ويتنافسون للوصول إلى أجمل شكل ممكن فيها.

وفي هذا الصدد، أوضحت مؤثرة تدعى أليشا ماري، عبر مقطع مصور في تطبيق “تيك توك”، أنها كادت أن تمنع من الصعود إلى الطائرة خلال إحدى رحلاتها، لأن صورتها في جوازها سفر لم تكن تطابق ملامح وجهها على أرض الواقع، بسبب وضعها الكثير من مساحيق التجميل عندما التقطت الصورة.

وتابعت: “لهذا السبب لا يجب أن تكون صوركم على وثائق السفر مثيرة”.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في إجابتها على سؤال من الصحيفة، أنه “لا يوجد أي مانع من استخدام المكياج في صور جوازات السفر”، مشددة على ضرورة أن يكون ذلك المكياج “قريبا من الذي يتم اعتماده في الأحوال العادية”.

ووفقا للوائح الفدرالية في الولايات المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي، فينبغي أن يكون هناك “شبه واضح ودقيق” بين صورة جواز السفر وحامله.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تعقيبها، إنها اطلعت على “تقارير عن مسافرين يواجهون تأخيرات بسبب صعوبة تأكيد هويتهم من قبل ضباط دوريات الحدود”، وشجعت الناس على تجنب أنماط المكياج التي “تغيّر بشكل كبير” مظهر وجوههم.

وأضافت أن الدخول إلى دول أخرى “قد يتأخر إذا لم يكن المسؤولون واثقين من أن الصورة تتطابق مع وجه المسافر”.

وفي نفس السياق، أوضحت خبيرة السفر، دينيس أمبروسكو مايدا، التي تمتلك وكالة للسياحة، أنه يجب عدم وضع صور مثيرة على وثائق السفر.

وشددت على أنها تتعمد أن تكون صورها دون أي زينة في وثائق سفرها، مضيفة: “بعد رحلة تستغرق 15 ساعة، لا يكون وجهك مطابقا لصورتك الجميلة على جواز السفر”، لافتة إلى أنه لا يمكن وضع نفس المكياج دائما، خاصة لمن تضطر إلى السفر كثيرا.

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