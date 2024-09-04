ھيئة قيادة شرطة شمال كردفان تثمن جهود المباحث

مباحث السودان راس مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة الدكتور عبدالله عبدالرحمن عبدالله اجتماع ھيئة قيادة شرطة ولاية شمال كردفان بقاعة رئاسة شرطة الولاية بحضور مدراء الدوائر بشرطة الولاية و مدير شرطة محلية شيكان و مدراء الادارات العامة والمتخصصة والضباط حيث تم استعراض الموقف الادارى والجنائي لشرطة الولاية ومحلية شيكان اضافة الى عدد من المواضيع المتعلقةبشئون القوة بشرطة الولاية. واكد مدير شرطة الولاية على اطلاع الشرطة بمھامھا بالمستوى المطلوب كما قدم تنويرا عن الاوامر الصادرة من رئاسة الشرطة والترقيات التى تمت لقوات العمل الخاص بشرطة الولاية متطرقا للانجازات التى حققتھا شرطة الولاية واداراتھا العامة والمتخصصة مشيدا بادارة مباحث الولاية فى ضبط مسروقات المحطة التحويلية لكھرباء الابيض وازالة المظاھر السالبة من سوق القفة غرب استاد قلعة شيكان وسوق كريمة مع استمرار الخطط الامنية للحد من الجريمة. ووجه سيادته بمعالجة المعوقات التي تعترض اداء بعض الادارات بشرطة الولاية. سونا

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