قال وزير الصناعة السابق مدني عباس بأن توحد السودانيين خلف مشروع وطني تنموي وديمقراطي هو ما يحب أن يسعى إليه المدنيين لا توجيه طاقاتهم لإفناء بعضهم البعض. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مدني عباس: توحد السودانيين خلف مشروع وطني تنموي وديمقراطي هو ما يحب أن يسعى إليه المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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