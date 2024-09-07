سيدة سودانية تسأل: (لماذا الرجل متعدد الزوجات تعدونه جيدا والمراة متعددة العلاقات سيئة؟) والشيخ محمد هاشم الحكيم يجيبها: (المفتاح الذي يفتح عدة أقفال هو ممتاز ومرغوب والقفل الذي يفتحه كل مفتاح هو قفل سيء وبايظ)

نشر الشيخ السوداني المعروف محمد هاشم الحكيم صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الشيخ في الصورة التي قام بنشرها مع صديقه د. الصادق المهدي ماذون الدامر.

وكتب الحكيم على الصورة: (سألت: لماذا الرجل متعدد الزوجات تعدونه جيدا؛ اريد اجابة عقلية منطقية, والمراة متعددة العلاقات سيئة؟).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أجاب الشيخ على السؤال الذي طرحته المرأة وقال: (الإجابة: المفتاح الذي يفتح عدة أقفال هو ممتاز ومرغوب والقفل الذي يفتحه كل مفتاح هو قفل سيء وبايظ وليس به امان فنططت عيونها و..).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الشيخ محمد هاشم الحكيم, تفاعلوا مع رده على سؤال السيدة, وعلق أحدهم واصفا الشيخ بالخبرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)