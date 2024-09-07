تحدثت الفنانة صابرين عن تكريمها في مهرجان «الأفضل»، في لبنان، إذ أعربت عن سعادتها بالتكريم، وكشفت أنها تشعر بأن لبنان مثل بلدها الثانية، وتتمنى أن تكون لبنان دائمًا في أفضل حال، وازداد شعور الارتباط بينها وبين لبنان بعد زواجها من المنتج عامر الصباح.
وقالت صابرين في تصريحاتها لـ«فوشيا»، خلال تواجدها في لبنان: «دخلت مع ماندو العدل فيلم أقوى جدلًا من الملحد، وأنا سعيدة بتكريمي في لبنان، من مهرجان أفضل، وحصلت في لبنان سنة 2000 على جائزة أفضل امرأة عربية، ولم أتردد في المجيء إلى لبنان في ظل الأوضاع التي تشهدها البلد، لأن عائلتي في لبنان».
المصري اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر صابرين: «الملحد» هيتعرض.. وأستعد لفيلم أكثر جدلًا منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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