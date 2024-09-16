وزير التربية بالنيل الابيض يشهد منتدى محمود فى القلب

شهد الدكتور الطيب على عيسى المدير العام الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الابيض والأستاذ حيدر عبد الرحيم مدير قطاع الثقافة والاعلام والصادق يوسف النصيبة رئيس نادى حى العرب عضو المجلس الاستشارى لمجموعة محمود فى القلب والأستاذ احمد حامد على ابو رجيف راعى المجموعة وعاصم مصطفى رئيس مجموعة محمود فى القلب بالسودان الاستاذ هيثم حسن عبد السيد رئيس المجموعة بالنيل الأبيض و اعضاء المكتب التنفيذى للمجموعة وجمع غفير من المواطنين والأسر شهدوا مساء أمس بنادي حى العرب بمدينة ربك المنتدى الثقافي الذي نظمته مجموعة محمود في القلب بمشاركة فرقة نغم البالمبو للغناء الشعبى والتراث القومى .

وتم خلال المنتدى تقدم عدد من الاغنيات الوطنية التى تعكس حب الوطن بصوت الفنانين علي صديق و ابراهيم سليمان كما قدمت الفرقة العديد من أغنيات التراث الشعبى القومى بمصاحبة فواصل من الرقص التى قدمتها فرقة نغم البالمبو التى جسدت ثراء وتنوع الوطن بموروثه الثقافي القومي

ولدى مخاطبته المنتدى أشاد الدكتور الطيب على عيسى المدير العام الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه بالمنتدى وما قدمه من أعمال فنية ، واثنى على مجموعة محمود فى القلب ومبادراتها فى احياء العمل الثقافى والتراثى الذى يجسد عظمة وقيمة الإنسان السودانى ، وتعهد برعاية مجموعة محمود فى القلب لتنفيذ خططها وبرامجها ، واضاف ان رسالة الفن رسالة سامية وتكمن أهميتها فى رتق النسيج الاجتماعى والتواصل المجتمعى وتواصل الأجيال ، ودعا لمزيد من البرامج التى تسهم فى بناء المجتمع والارتقاء بالفنون وعكس الوجه المشرق للشعب السودانى .

ودعا للوقوف مع القوات المسلحة فى معركة الكرامة حتى يتحقق النصر لجميع اهل السودان وينعم الوطن بالامن والسلام والاستقرار والرفاهية.

وفي ذات السياق عبر الاستاذ حيدر عبد الرحيم مدير قطاع الثقافة والاعلام بالولاية عن تقديره لمجموعة محمود فى القلب بتدشين عمل فرقة البالمبو واثنى على النشاط الثقافى المستمر لمجموعة محمود فى القلب بهدف تعزيز دور الثقافة والفن فى المجتمع .

كما اشاد بدعم وزارتى التربية والمالية و السيد الصادق النصيبة ورعايتهم ودعمهم المتواصل لكل البرامج والمناشط التى يقيمها قطاع الثقافة والاعلام ومناشط مجموعة محمود فى القلب ، واضاف أن الثقافة هى الركيزة الأساسية التى تسهم فى بناء المجتمعات وتعزيزها لفتح آفاق أرحب للارتقاء بالفكر والروح وتعزز بها روابط التواصل والتفاهم بين أفراد المجتمع .

وقال أن فرقة نغم تعد خطوة جديدة ومهمة فى طريق نشر التراث الثقافى القومى وتعزيز الهوية الثقافية وإضافة بعد جديد لمسيرتنا الفنية ، وجدد عزمهم فى قطاع الثقافة والاعلام دعم كافة برامج مجموعة محمود فى القلب.

فيما عبر عاصم مصطفى رئيس مجموعة محمود فى القلب بالسودان عن تقديره وامتنانه لمجموعة محمود بالنيل الأبيض وهى تقود الحراك الثقافى بالنيل الأبيض فى ظل ظروف بالغة التعقيد بقيادة رئيسها هيثم حسن ومكتبه التنفيذى و هم يقودون الحراك الثقافى بالنيل الأبيض بالتنسيق الجيد والتناغم المفضي لتحقيق النجاح المأمول وتعهد بجملة من البرامج التى ستنفذها المجموعة فى مقبل الأيام.

وفي ذات الصدد اشاد الصادق يوسف النصيبة رئيس نادى حى العرب ربك بمجموعة محمود فى القلب وقيادتها للانشطة الثقافية واضاف أن تطوير الوطن ونهضته مسؤولية الجميع والخروج به إلى بر الأمان يحتم التكاتف والانسجام والتناغم بين مكوناته وأوضح أن الثقافة واحدة من الممسكات الوطنية ودعا قيادة المجموعة لتعميم برامجها الثقافية بكل الاندية الرياضية و تجمعات المواطنين وعلى الدولة انشاء المكتبات العامة وتأهيل وتدريب الشباب ومضاعفة الحراك الثقافى على مستوى الولاية كما أثنى على تجربة فرقة البالمبو وما قدمته من ابداع تراثى. فيما عدد هيثم حسن عبد السيد رئيس مجموعة محمود فى القلب الأنشطة التى ظلت تقدمها المجموعة منذ سنوات مشيرا إلى أن ما تقدمه المجموعة من برامج ثقافية و أعمال خيرية يأتى مواصلة لما بدأه الراحل محمود عبد العزيز من أعمال خيرية وانسانية جعلته على قلب كل اهل السودان .

واضاف أن المجموعة تعد لتنفيذ الكثير من البرامج على مستوى مدن وارياف النيل الأبيض وأن المرحلة القادمة ستشهد جولات متعددة فى إطار نشر برامج ثقافة السلام والبرامج الانسانية والابداعية التى ستقدمها المجموعة فى عدد من المسارح بجميع انحاء الولاية .

سونا