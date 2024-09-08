رئيس مجلس السيادة يلتقي مدير عام منظمة الصحة العالمية

إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان اليوم،المدير العام لمنظمةالصحة العالمية د/تادروس أدهانوم، برفقة د/حنان حسن بلخي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية باقليم شرق المتوسط. وذلك بحضور وزير الصحة الاتحادي د/هيثم محمد إبراهيم ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين .

وقال وزير الصحة في تصريح صحفي أن زيارة مدير عام منظمة الصحة العالمية للسودان كانت حافلة بالكثير من البرامج حيث زار عدد من المؤسسات الصحية ومراكز الإيواء ومفوضية العون الإنساني وأجرى مقابلات مع عدد من المسؤولين بالدولة تركزت في مجملها حول إلتزام منظمة الصحة العالمية بمواصلة عملها في دعم السودان وإسناد المؤسسات الصحية وضرورة فتح المعابر الحدودية مع دول الجوار لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب . مبيناً أن مدير المنظمة وعد بزيادة الدعم المخصص للسودان.

من جانبه قال د.تادروس أن اللقاء مع رئيس المجلس السيادي كان مثمراً وبناء

حيث أطلعه على نتائج زيارته للسودان التي إستغرقت يومين، وقف فيها على إحتياجات القطاع الصحي السوداني وأضاف أنه شكر رئيس مجلس السيادة على تعاون حكومة السودان مع المنظمات الدولية من خلال موافقتها على فتح الممرات الإنسانية لتسهيل وصول قوافل المساعدات لمستحقيها.وقال أدهانوم أن الفريق أول ركن البرهان أكد إلتزام السودان بتسهيل عمل منظمة الصحة العالمية حتى تضطلع بدورها في دعم القطاع الصحي في البلاد .

مؤكداً إستعداد الحكومة لإستخدام مطار مروي وبعض المطارات الأخرى بواسطة المنظمات للمساعدة في إيصال ما هو مطلوب للمواطنين، علماً بأن مروي هي المسلك الأقرب لايصال المساعدات لمناطق دارفور.

إلى ذلك اوضحت د.حنان حسن بلخي مديرة منظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط أن المنظمة ستعمل بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لإعادة تأهيل بعض المستشفيات بالسودان وإيجاد الدعم المادي والتقني للمؤسسات الصحية التي تضررت بسبب الحرب .

معربة عن أملها في ضرورة الإستجابة السريعة للإحتياجات الإنسانية للمواطنين المتأثرين بالنزاع في السودان.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي