أعلنت شبكة أطباء السودان، أنها تحصلت على بيانات أولية تشير إلى تقديرات مالية عن جملة منهوبات الإمدادات الطبية بولاية الخرطوم من الأدوية منذ بدء الحرب، حيث تبلغ قيمتها حوالي (521) مليون دولار، جرّاء عمليات النهب والترحيل التي قامت بها قوات تتبع للدعم السريع للأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى. صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الدعم السريع نهبت أدوية من الإمدادات الطبية الخرطوم بقيمة بـ(521) مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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