مدير شرطة ولاية كسلا يدشن العمل بمصنع اللوحات المرورية بالولاية

شهد اللواء شرطة (حقوقي) د/سفيان عبد الوهاب حمد رملى مدير شرطة ولاية كسلا برفقة العقيد شرطه/بابكر النور إبراهيم مدير مرور ولاية كسلا تدشين مصنع اللوحات وتركيب الإشارة الضوئية بمدخل السوق الشعبي بمدينة كسلا وقام سيادته ضمن هذه الفعاليات بتكريم عدد من افراد المرور المميزين فى أدائهم كما أشاد مدير شرطة الولاية بعمليات الإنتشار المرورى الواسعة بكافة مداخل ومخارج الولاية وعامة طرق المرور السريع والمرور الداخلى خلال الإرتكازات والتقاطعات الأمر الذى أسهم بصورة كبيرة فى تنظيم حركة السير وضبط المرور بفك الإختناقات المرورية الناتجة عن الإزدحام المرورى الذى تشهده مدينة كسلا نسبة للكثافة السكانية العالية إضافة لتقديم خدمات مرورية متميزة للمواطنين وضبط المركبات المخالفة للقانون

من جانبه تقدم العقيد شرطه/ بابكر النور إبراهيم مدير مرور كسلا بالشكر والتقدير لمدير شرطة الولاية علي دعمه المتواصل لشرطة المرور ومساندته الدائمة والمتواصلة لكافة أنشطته وفعالياته حرصا منه على سلامة المواطنين وتحقيق مطلوبات السلامة المرورية وتسهيل حركة السير كأهم إشتراطات تحقيق الأمن والإستقرار ووجه مدير المرور بالولاية قواته للإهتمام بالمظهر العام لإظهار هيبة الدولة والقانون بجانب التحلى بحسن المعاملة والسلوك مع المواطن وتقديم الخدمات المرورية بكل سهولة ويسر لطالبيها

جدير بالذكر فإن إدارة المرور بالولاية تعمل وفق خطط ممنهجة وممرحلة يتم تنفيذها بتوقيتات زمنية مدروسة لتحقيق أكبر قدر من عمليات السلامة المرورية وتعزيز إشتراطاتها ومطلوباتها فى نفوس شركاء الطريق . المكتب الصحفي للشرطة

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