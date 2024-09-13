مجلس الأمن يعمم رسالة من بعثة السودان عن عدوان الامارات

حرب السودان

قامت رئاسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة بتعميم رسالة من البعثة الدائمة للسودان للأمم المتحدة بتاريخ أمس الأول ١٠ سبتمبر، قدمت تفاصيل جديدة عن حجم تورط دولة الإمارات في حرب العدوان التي شنتها المليشيا الإرهابية على الشعب السوداني والدولة السودانية. وارفقت الرسالة وثائق إماراتية تم الحصول عليها داخل مركبة عسكرية استولت عليها القوات المسلحة عقب هجوم فاشل للمليشيا الإرهابية عل منطقة الشجرة العسكرية في نوفمبر ٢٠٢٣م. وقدمت البعثة رقم تفاصيل المركبة العسكرية برقم الشاسي VAD 2129 ورقم الماكنة 2222655 والموديل EX 300 _ISB679، وهي إحدى مركبات مدينة زايد العسكرية، هذا الي جانب ٦ وثائق مصنفة سري للغاية وتتبع للحرس الرئاسي قسم العمليات الخاصة بالقوات المسلحة الإماراتية تتضمن قائمة الضباط والأفراد الإماراتيين والأسلحة ويومية التحرك لفصيلة العمليات الخاصة والتدريبات لأفراد القوات الخاصة مع صور المركبة العسكرية المذكورة. حملت الرسالة طلب حكومة السودان من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بوقف التدخل الإماراتي الشرير والمستمر في شوون السودان الداخلية، واوضحت البعثة في رسالتها ان صمت المجلس وعدم رغبته في القيام بأي أجراء في هذا الصدد يشجع الإمارات على مواصلة عدوانها الوحشي على السودان مما يفاقم معاناة المدنيين ويغوض الأمن والسلم في السودان والإقليم بأكمله.

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