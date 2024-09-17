رجال أعمال روس يصلون بورتسودان

روسيا والسودان وصل وفد من رجال الأعمال الروس برئاسة رئيس مجلس الأعمال التجاري السوداني الروسي فيكتور شمدانوف، إلى مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة.

وقال شمدانوف، إن الزيارة تأتي استكمالاً لجهود اللجنة الوزارية السودانية الروسية، وللمساهمة في دفع العلاقات بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وأوضح أن الوفد يحمل مجموعة من البرامج ستتم مناقشتها وبحث سبل تنفيذها مع الجانب السوداني. صحيفة السوداني

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