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انتصارات كبيرة في الجزيرة و الجيش يقترب من مدني

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Hiba Ali 0 تبليغ

أعلنت حكومة ولاية الجزيرة، عن “انتصارات كبيرة” للجيش السوداني، في المحور الغربي، على بعد 12 كيلومترا من مدينة ود مدني حاضرة الولاية.
و أيضا نفذت قوات العمل الخاص كمين ناجح بقرى شمال المناقل بالقرب من الحصاحيصا أسفر عن قتل عشرات المتمردين ويدمر 3 سيارات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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