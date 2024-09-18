أحمد وفيق ينعي المخرج المسرحي إيمان الصيرفي

ياسر رشاد - القاهرة - نعى الفنان أحمد وفيق، المخرج المسرحي الكبير إيمان الصيرفي ، والذي وافته المنية ظهر الثلاثاء بعد فترة من الصراع مع المرض .

وكتب أحمد وفيق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" الاستاذ والمخرج الكبير المناضل المسرحي إيمان الصيرفي في ذمة الله .. ربنا يرحمه ادعو له بالرحمه خالص العزاء للاسره الفنيه ، ولأختي الفنانه لقاء الصيرفي ".

جنازة إيمان الصيرفي

تشيع جنازة المخرج المسرحي الكبير إيمان الصيرفي، اليوم الأربعاء قبل صلاة الظهر، ومقرر أن يُدفن في مقابر العائلة بمحافظة الإسكندرية.

فارق عالمنا ظهر أمس الثلاثاء، المخرج المسرحي إيمان الصيرفي بعد فترة معاناة مع المرض.

وأعلن خبر وفاة إيمان الصيرفي، نجله لؤي الصيرفي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب :" أبويا مات".

نعت الهيئة العربية للمسرح الفنان والمخرج المسرحى المصرى الكبير إيمان الصيرفى، ونشر الفنان الكبير غنام غنام نعى الهيئة عبر صفحته أيضا قائلا: "نشاطر الفنانين فى مصر والوطن العربى أحزانهم برحيل الفنان إيمان الصيرفى.. وداعا إيمان الصيرفى".

إيمان الصيرفي

إيمان مصطفى الصيرفي، مخرج مسرحي، ولد في 4 نوفمبر عام 1953، شغل منصب ‏مدير عام فرقة الأسكندريه المسرحيه‏ لدى ‏البيت الفني للمسرح - وزارة الثقافة‏، أخرج عدد من العروض المسرحية مثل مسرحية خرابيش عام 2011، وشارك بالتمثيل في عدة أعمال، منها: سيت كوم راسين في الحلال عام 2008، وفيلم من وراء الستار عام 2010.