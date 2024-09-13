تم القبض عليه بسبب راقصة وزوجته اتهمته بتصويرها.. المخدرات ليست أزمة سعد الصغير الأولى

لم تكن الأزمة الأخيرة التي تعرض لها المطرب الشعبي سعد الصغير، هي الأولى التي يتم القبض عليه بها، حيث تعرض للعديد من الأزمات خلال مشواره، وصلت بعضها للنيابة وتحرير محاضر مختلفة ضده.

وتم إلقاء القبض مساء أمس على الفنان سعد الصغير، بتهمة حيازته للمخدرات، وذلك أثناء عودته من السفر بمطار القاهرة الدولي، وتباشر جهات التحقيق إجراءاتها.

وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز الأزمات السابقة التي تعرض لها المطرب الشعبي سعد الصغير:

زوجته الأولى تحرر محضر ضده

حررت الزوجة الأولى لسعد الصغير وأم أولاده، محضرًا رسميًا ضده، حيث اتهمته بتصويرها عن طريق تركيب كاميرات مراقبة داخل مسكن الزوجية والسيارة الخاصة بها، وذلك دون علمها، وطلبت إثبات الحالة في محضر رسمي، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وفي المحضر قالت زوجة سعد الأولى أنها اكتشفت أن زوجها قام بتركيب كاميرات مراقبة في غرفة النوم والسيارة الخاصة بها، وذلك دون علمها.

طليقته رانيا صالح تتهمه بالتعدي عليها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في يوينو 2023، بلاغًا من سيدة تدعى رانيا صالح، والتي تكون طليقة سعد الصغير، حيث اتهمت سعد وبرلنتي عامر، بالتعدي عليها.

وقالت في البلاغ أن سعد حضر ومعه برلنتي عامر، وقاما بالتعدي عليها بالسب والقذف، وتهديدها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، مطالبة الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم عليه وعلى زوجته بعدم التعرض لها.

الشرطة تقبض عليه بسبب الراقصة شمس

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية قبل ذلك، القبض على سعد الصغير، بتهمة التهجم على شقة الراقصة شمس ومحاولة الدخول عنوة إلى شقتها بمنطقة الهرم بالجيزة، لشكِّه في سلوكها، واعتقاده بوجود رجال غرباء داخل الشقة.

مشاجرة بين سعد الصغير ومحامي جاره في العجوزة

قام محامي في منطقة العجوزة بتقديم بلاغ، حول مشاجرة نشبت بينه وبين سعد الصغير بسبب خلافات تتعلق بإنشاء مطعم، وقد تحركت الأجهزة الأمنية سريعًا للسيطرة على الموقف.

على الرغم من المناوشات بين الطرفين، تصالح سعد الصغير مع المحامي في قسم شرطة العجوزة، حيث تم التوصل إلى تسوية قبل وصول القضية إلى النيابة.

أزمة سعد الصغير مع المخدرات

وأخيرًا تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في اتهام المطرب الشعبي سعد الصغير بحيازة سجائر إلكترونية “فيب” بها مواد مخدرة، في مطار القاهرة الدولي، عقب إلقاء القبض عليه مساء أمس الإثنين أثناء عودته إلى القاهرة قادمًا من أمريكا.

وبالتفتيش وجد بحوزته 9 “فيب” داخل حقيبته، وعلى الفور حرر رجال الجمارك محضر ضبط جمركي وتم تحويله إلى قسم النزهة.

وتبين أن سعد الصغير وصل إلى مطار القاهرة مساء أمس الإثنين، قادمًا من أمريكا “ترانزيت” على متن طائرة الخطوط القطرية، وتم الضبط الجمركي لما بحوزته من ممنوعات، وتحويله إلى قسم النزهة.

بوابة الأهرام