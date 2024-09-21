عضو السيادى صلاح الدين آدم تور يشيد بالتنسيق بين القوات بكسلا

قام عضو مجلس السيادة الانتقالى الأستاذ صلاح الدين ادم تور، يرافقه والى كسلا اللواء م الصادق محمد الأزرق بجولة تفقدية لمواقع القوات النظامية بمدينة كسلا شملت مقر جهاز المخابرات العامة وشرطة ولاية كسلا ومعسكر تدريب قوات حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي. حيث تلقى سيادته تنويراً حول الأوضاع الأمنية بالولاية وجهود الأجهزة النظامية فى تعزيز الأمن ومراقبة حدود الولاية مع دول الجوار علاوة على إستعداد القوات للتصدى لاي عدوان يستهدف أمن واستقرار مواطنى الولاية. وأثنى عضو المجلس السيادي على الأدوار التى تضطلع بها القوات المرابطة بولاية كسلا ومدي التنسيق الكبير الذى أنعكس علي إستتباب الأمن وطمأنينة المواطنين. وخلال مخاطبته قوات حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، أشار سيادته الى حجم الاستهداف والمؤامرة التى تتعرض لها البلاد مؤكدا قدرة القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري وحركات الكفاح المسلح على حماية البلاد وإسترداد كل المدن التى دنسها التمرد.محيياً صمود القوات المشتركة والقوات المسلحة بمدينة الفاشر وكل جبهات القتال لافتاً الى التاريخ العريق للجيش السودانى مما يؤهله لردع التمرد الذى ارتكب أشنع الجرائم فى تاريخ السودان. ودعا عضو مجلس السيادة قوات الحركة الى الاستعداد الكامل للنزول الى الميدان لقتال المتمردين الذين نهبوا أموال السودانين وأستباحوا أعراضهم ووجه الأستاذ صلاح الدين ادم قواته بضرورة القتال بشرف واحترام القانون الدولي وعدم التعرض للمواطنين وممتلكاتهم. مضيفا ان قيادة الدولة لن تترك الجنود يخوضون المعارك وحدهم مستشهداً بقيادة عضوي السيادي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق اول ركن ياسر العطاء لمحاور العمليات بأنفسهم . سونا

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