هي خواطر وتساؤلات حول ما يسمى (رعب الامتحانات). وماذا عسى أن نطلق عليها؟ رعب أم شبح؟. وإلى متى وطلابنا يعيشون هذا الرعب؟ بل والأسرة تعيش في حالة خوف وترقب من الامتحانات وخاصة طلاب الشهادة الثانوية، فقط لهم امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول ونهاية الفصل الدراسي الثاني، ولا ننسى بأن هناك ضغوطاً شديدة على أبنائهم الطلاب من قبل الأسر. إنه العدو الأول لطلابنا (رعب الامتحانات) وما يصحبه من توتر!.

إنه قلق واضطراب، وخوف وإحباط، ومشاعر بين الإيجاب والسلب، من المسؤول عن هذا كله الذي يعم طلابنا -حفظهم الله-؟ ومن قال إن الامتحانات هي العنوان الحقيقي للتفوق والتميز في الدراسة للطالب؟ أين الاعتبارات والممكنات الأخرى؟ ولماذا لا نعمل على تخفيف من شدة وقع الامتحانات على طلابنا-وفقهم الله-؟ لماذا لا نفكر بإيجاد بدائل تزيل عنهم هذا الرعب الذي يقض مضاجعهم ليل نهار؟ نحن بحاجة إلى منظومة جديدة واعية وعملية في كيفية التعامل مع الامتحانات، وكيف يقبل عليها طلابنا وهم بأحسن حال وأفضل أداء. وهنا سؤال مفتوح ومبادرة: لماذا لا تكون امتحانات الشهادة الثانوية على مراحل؟ مثلاً: أن تكون في كل شهر أو شهرين امتحان وتدرج درجاته في الشهادة ويكون هناك تخفيف على طلاب الشهادة، بدلاً من امتحان نهاية كل فصل دراسي وهذا الامتحان يعتبر ثقيلا ومتعبا ومرهقا جداً، وكابوسا واقعا على طلاب الشهادة (الفصل الأول من 40 والفصل الثاني من 60). أين العدالة والتوازن في رصد الدرجات؟

ثم يأتي من يتفلسف على طلابنا-حفظهم الله- ويضع لهم أسئلة قد تكون بالتعجيزية، ونسي أو تناسى أن هناك تمايزاً وفروقاً بين كل طالب وآخر، وأصبحت الامتحانات هدف كل طالب لا لتحصيل العلم والتمكن منه والتسلح به، بل والنجاح بأية وسيلة كانت فقط عنده النجاح. نكرر ونقول من المسؤول عن كل ما يحدث لطلابنا-وفقهم الله-؟. حتى قال أحدهم «إن خوض معركة حربية أهون بكثير من سؤال واحد في لجنة امتحان». إنه رعب الامتحانات!.

ومن غريب الكلام ما قرأناه فيما معناه أنه مهما اجتهد وفكر مستشارو التعليم والعاملون فيه بالبحث عن بديل للامتحانات في تقويم العملية التعليمية للطلاب، فإنهم لن يعثروا بديلاً له. وهذا الكلام مردود عليه جملة وتفصيلاً، وغير مقبول ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين، وفي زمن التغيير والإتيان بما هو جديد ونافع ومحفز ومشجع لطلابنا-حفظهم الله-. أيها المستشارون أين أنتم من التعليم الفنلندي؟ يطلق على المدارس في فنلندا: «منطقة خالية من الاختبارات»، ودور المدرسة في فنلندا أكبر من أن تحكم على طالب من خلال ورقة، والتعليم أسمى من تلك الأوراق التي تُوزَّع على الطلاب، التعليم ليس للتقييم!. والتعليم ليس لرفع الشعارات والتباهي بتحقيق المعايير!. فالتعليم تمكين يبنى على (التفكير الإبداعي الابتكاري، والحركة الأخلاقية الحية، واكتساب المهارات التواصلية، والمواهب الخاصة)!. فهل نرى في قادم الأيام جرأة تزيل عن طلابنا رعب وشبح الامتحانات ويفرح قلوبهم وأسرهم، والجميع يرجو ذلك ويطلبه!.

«ومضة»

نحن بحاجة إلى جرأة في إزالة رعب الامتحانات وقرارات حكيمة وفاعلة تبعد عنهم هذا الشبح. فهل نحن قادرون على صناعة منظومة جديدة للامتحانات!.

إبراهيم عبدالرزاق آل إبراهيم – الشرق القطرية



