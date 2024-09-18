الادارة العامة للحج والعمرة بالقضارف تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

شهد والي القضارف بالإنابة دكتور أحمد الأمين آدم بمباني الإدارة العامة للحج والعمرة أمس احتفالات حكومة الولاية بذكرى المولد النبوي الشريف والذي جاء هذا العام تحت ظلال الآية الكريمة”لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة” .

وأكد والي القضارف بالإنابة أن الإحتفال بالمولد النبوي يعد جزءا يسيرا من محبه وتعظيم النبي وسيرتة الطاهرة العطرة شاكرا كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح البرنامج الدعوي سائلا الله أن تكون الاحتفالات نصرا وعزا في جميع أنحاء البلاد وأن يعم الأمن والسلام ربوع الوطن.

فيما أوضح امين المجلس الأعلى للدعوة والأوقاف بالولاية الأستاذ عبدالرحيم أحمد أن الإحتفال هذا العام يأتي بالشراكة مع أمانة ديوان الزكاة ويعد احتفالا نوعيا ويحمل الكثير من القيم والمعاني والدلالات الايمانية والدعوية سائلا الله تعالى النصر للقوات المسلحة وأن يرد المهجرين الى ديارهم سالمين غانمين وأن تعود الاحتفالات العام القادم والبلاد أكثر منعة وثباتا.

بينما دعا الأستاذ بشير محمد عمر الأمين العام لديوان الزكاة بالولاية للاقتداء بالهدي النبوي الشريف في كل الأنشطة والبرامج الدعوية مشيرا للتنسيق العالي الذي يتم بين الأجسام والمكونات الدعوية بالولاية.