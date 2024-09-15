فقدت الفنانة السودانية الشابة إيلاف عبد العزيز, السيطرة على نفسها خلال ظهورها في أحد برامج الكاميرا الخفية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حلت المطربة الشابة ضيفة على الكوميديان والممثل ومقدم البرامج الفكاهية مصعب سومي, الشهير باسم “زول سغيل”. المطربة إيلاف عبد العزيز وخلال كواليس برنامج “الكاميرا الخفية” فشلت في السيطرة على نفسها وعبر عن غضبها الشديد من “زول سغيل”. وقامت الفنانة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بالاعتداء على مقدم البرنامج وقامت بمنعه من الاقتراب منها للدرجة التي جعلتها تخرج عن طورها وترميه بالحذاء الذي كانت ترتديه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية إيلاف عبد العزيز تفقد السيطرة على نفسها وتعتدي بالضرب على الممثل “زول سغيل” وترميه بحذائها خلال كواليس “الكاميرا الخفية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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