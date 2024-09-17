شاهد بالفيديو.. معجبون التقطوا صورا غير لائقة لها، شاكيرا تغادر مسرح حفلها بعد موقف محرج

تعرضت الفنانة شاكيرا لموقف محرج وهي تقدم استعراضًا على خشبة المسرح في حفلها في ميامي، بسب انزعاجها من الجمهور، لذلك قررت مغادرة المسرح سريعًا.

وانتشر الفيديو عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه أن أحد الحضور أراد التقاط صور تحت فستان شاكيرا القصير، مما أثار استياءها، وبدت منزعجة كثيرًا من المشهد.

وبعدما رأت شاكيرا الشخص الذي أراد التقاط صور غير لائقة لها، حذرته ثم غادرت مسرح حفلها في ليف ميامي، وهو مشهد لأول مرة يُرى، وحاليًا أصبح مصير حفلها في نيويورك الأسبوع المقبل غير مؤكد.

في بيان صادر عن منظم الحفلات XYZ Production، قال: «أمان فنانينا وجمهورنا هو أولويتنا الأهم. لن يتم التسامح مع هذا النوع من السلوك بأي حال من الأحوال».

ولم يصدر بيان من مدير أعمال شاكيرا حتى الآن بشأن الحادثة.

المصري اليوم