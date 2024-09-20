رئيس نادي المريخ السوداني يكتب تدوينة متفائلة قبل مواجهة فريقه المصيرية أمام الجيش الملكي

كتب رئيس نادي المريخ السوداني المهندس عمر النمير, تدوينة متفائلة قبل مواجهة فريقه المصيرية أمام الجيش الملكي المغربي, في إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد طمأن النمير, أنصار المريخ بتحقيق الفريق نتيجة إيجابية أمام الجيش الملكي بالمغرب, تساعده على خطف التأهل من أرض الخصم.

وكتب رئيس نادي المريخ: (أحباب المريخ الكرماء وانصاره النبلاء حياكم الله ما كان للمارد الأحمر ان يتعثر بالتعادل الايجابي أمام الجيش المغربي بجوبا الحبيبة لولا ظاهرة الاصابات التي لحقت بعدد من النجوم وضربت لاعبين افذاذ يمثلون العمود الفقري للفرقة الحمراء..

ولكن بحول الله وتوفيقه سيخطف الزعيم ورقة الترشح لدور المجموعات من لقاء العودة.. تعلمون ان مجلسكم أعاد بناء الفريق من جديد وفق رؤية فاحصة..

عاقدا العزم على رسم مستقبل مشرق ومضئ للمريخ وبالطبع محبيه و عشاقه.. الذين سيكون مطلوبا منهم في هذا التوقيت بالذات الانصراف لدعم الفريق معنويا بكل قوة..

وابشركم بأن الابطال الان في قمة التاهب .. وعهدنا ان نواصل العمل ليل نهار و بجد و اجتهاد.. مقصدنا صناعة مستقبل للمريخ مترف بالانتصارات والانجازات وحصد البطولات ومنصات التتويج ارضاء ضمائرنا ورفعة العشق الخرافي… نصر من الله وفتح قريب…).

الجدير بالذكر أن نتيجة الذهاب بين المريخ والجيش الملكي كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل بعد أن كان ممثل السودان متقدماً في النتيجة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)