شاهد بالفيديو.. أموال طائلة “مشتتة” على الأرض بإحدى الطرق السفرية في السودان ومواطنون يتسابقون على جمعها ويفشلون بسبب كمياتها الكبيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد انتشاره بصورة كبيرة على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمقطع الذي أظهر مواطنون وهم يتسابقون على جمع أموال طائلة كانت “مشتتة” بأحد الطرق السفرية في السودان.

وفشل المواطنون على الرغم من محاولاتهم في جمع الأموال التي كانت من فئة “100” جنيه سوداني, بسبب كمياتها الكبيرة.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, من الصفحات الناشرة للمقطع فقد أكد البعض أن الأموال تخص أحد المواطنين ويحاول هؤلاء مساعدته على جمعها وإعادتها له.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)