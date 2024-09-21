تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع أفراد من قوات الدعم السريع وهم يرقصون داخل أحد المنازل الفخمة بعد أن قاموا باحتلاله. ورقص “الدعامة”, على أنغام الموسيقى الصاخبة بطريقة فاضحة وسط تعليقات ساخرة من الجمهور على شاكلة (دا بيت منو؟) و (الشغل ليكم المكيف والشاشة منو؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع يقدمون رقصات فاضحة على أنغام الموسيقى الصاخبة داخل أحد المنازل الفخمة وساخرون: (الشغل ليكم المكيف والشاشة منو؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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