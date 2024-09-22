إطلالة لافتة.. ياسمين عبد العزيز تمزج بين الأنوثة والجمال

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صور من أحدث ظهور لها.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز بتوب جذاب عاري الكتفين، وتركت خصلات شعرها البنية الطويلة منسدلة على كتفيها، واعتمدت القليل من المكياج لإظهار جمال ملامحها.

وكشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن اسم مسلسلها في رمضان 2025، الذي تشارك في بطولته مع كريم فهمي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وذلك في منشور لها عبر إنستجرام.

واختار فريق مسلسل ياسمين عبد العزيز “وتقابل حبيب” اسم مؤقت للعمل، حتى يتم الاستقرار على الاسم النهائي خلال أيام.

“وتقابل حبيب” من إخراج محمد الخبيري، ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2025، وتدور أحداثه في إطار دراما رومانسية.

صدى البلد