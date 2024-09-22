شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صور من أحدث ظهور لها.
وظهرت ياسمين عبدالعزيز بتوب جذاب عاري الكتفين، وتركت خصلات شعرها البنية الطويلة منسدلة على كتفيها، واعتمدت القليل من المكياج لإظهار جمال ملامحها.
وكشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن اسم مسلسلها في رمضان 2025، الذي تشارك في بطولته مع كريم فهمي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وذلك في منشور لها عبر إنستجرام.
واختار فريق مسلسل ياسمين عبد العزيز “وتقابل حبيب” اسم مؤقت للعمل، حتى يتم الاستقرار على الاسم النهائي خلال أيام.
“وتقابل حبيب” من إخراج محمد الخبيري، ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2025، وتدور أحداثه في إطار دراما رومانسية.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة لافتة.. ياسمين عبد العزيز تمزج بين الأنوثة والجمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.