تصدرت أغنية سودانية تمت إعادة توزيعها موسيقياً على الإيقاع السعودي “الترند” على مواقع التواصل الخليجية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد انتشرت مقاطع فيديو لنشطاء خليجيون وهم يرددون الأغنية التي حظيت بشهرة واسعة. https://www.facebook.com/reel/1076679857362241 ووفقاً للمتابعات فإن أغنية “أقول ليك شي” هي من كلمات الشاعر السوداني أمجد حمزة وقام بتلحينها وأدئها الفنان الشاب عادل حسن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أغنية سودانية بإيقاع سعودي تتصدر “الترند” على مواقع التواصل الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.