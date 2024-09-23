مصر.. محاكمة عامل نظافة هتك عرض مريضة بغرفة الإفاقة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية متهم بهتك عرض مريضة أثناء تواجدها بغرفة الإفاقة بعد إجرائها عملية جراحية إلى جلسة 8 أكتوبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال السيد رجب، وعضوية المستشارين عصام على أبو العلا، ومحمد صلاح، وأمانة سر سيد رفعت

ووجهت النيابة العامة للمتهم ” ك.م” ويعمل عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية أنه هتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن استغل تواجده بمفرده برفقتها بغرفة الإفاقة بالمستشفى محل عمله عقب إجرائها عملية جراحية، وقام بتقبيل ثديها واستطالت يده أحد موطن عفتها مستغلا عدم قدرتها على الاستغاثة بالعاملين بالمستشفى.

وشهدت المجني عليها ربة منزل خلال التحقيقات أن المتهم حال تواجدها بغرفة الإفاقة بالمستشفى عقب إجرائها عملية جراحية قام بتقبيلها واستطالت يده أحد موطن عفتها دون إرادتها، مستغلا عدم قدرتها على الحركة.

كما شهد “و.ح” طبيب وأستاذ مساعد بقسم التخدير والرعاية بكلية طب جامعة عين شمس واستشاري تخدير بالمستشفى، أنه الطبيب القائم على تخديرها حال إجرائها عملية جراحية، وأنها أثناء تواجدها بغرفة الإفاقة كانت واعية تحت تأثير المخدر دون ثمة ضلالات.

فيما أضاف نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الوايلي أثناء التحقيقات، أنه حال مباشرته لمهام عمله بديوان القسم حضرت إليه الشاهدة الأولى وأبلغته بما سبق سرده بشهادتها، فاستدعى المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه لواقعة هتك عرضها.

الشروق نيوز